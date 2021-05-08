Kısıtlamayı ihlal edip kovalamacayla yakalandı, polislere 'helal olsun' dedi

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:39

Ereğli'nin Kapı Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan 39 LH 661 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayıp, hızını artırarak kaçan sürücü, 2 kilometrelik kovalamaca sonucu başka kontrol noktasında durduruldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyet için izin belgesi ve ehliyeti olmayan sürücünün, Deniz U. olduğu belirlendi.

Deniz U.'ya 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek'ten toplam 8 bin 860 lira ceza uygulandı.



Deniz U., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Dur ihtarına uymadım, kırmızı ışıkta geçtim ve sokak kısıtlamasında dışarı çıktım. Pişmanım. Polisler de çok hızlılarmış, helal olsun" dedi.



