'Kıymalı börek yok' diye satırla saldırdı: Tezgahı kıran saldırgan tutuklandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, müşteri olarak gittiği fırında kıymalı börek olmadığını öğrenince sinirlenip, satırla tahta tezgahı kıran Murat Ç., mahkemece tutuklandı.
Olay, önceki gün saat 16.30 sıralarında, Karabağlar'a bağlı Çalıkuşu Mahallesi Coşkun Kale Sokak'ta meydana geldi.
Murat Ç., fırına girip, kıymalı börek istedi. Bu sırada tezgahın başında bulunan Özge G. (20), Murat Ç.'ye kıymalı börek kalmadığını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen Murat Ç., 'Ne yiyeceğimi sana mı soracağım?' dedikten sonra hakaret etti. Dışarı çıkan Murat Ç., bir süre sonra geri dönüp, elindeki satırla iş yerindeki tahta tezgahı kırdı. Murat Ç., yiyecek bir şeyler alıp, parasını ödedikten sonra ayrıldı. Bu anlar, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Özge G.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Murat Ç.'yi gözaltına aldı. Murat Ç.'nin ifadesinde, "kendisine börek satılmadığı gerekçesiyle sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söylediği" belirtildi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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