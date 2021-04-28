Kız çocuklarının okullaşma oranında büyük düşüş

28 Nisan 2021 Çarşamba, 09:27

Tüm tepkilere karşın iktidarın dayatması ile 2012-2013 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sisteminin yarattığı tahribat, resmi verilerle bir kez daha gözler önüne serildi.

Yapılan değişiklikler ile ilkokulda kız çocuklarının okullaşma oranı da giderek geriledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98,9 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 93,5 olarak gerçekleşti.

2014’TE ZİRVE GÖRÜLDÜ

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, MEB’in örgün eğitim istatistikleri ile paylaştığı, “Cinsiyete göre net ilkokul çağı okullaşma oranı” verileri olumsuz tabloyu ortaya koydu. İlkokulda okuyan ve bu yaş grubunda bulunanların toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilen okullaşma oranı tablosunda, 2012-2013 döneminde kızların ilkokul çağındaki okullaşma oranı yüzde 98,9 olarak kaydedildi. 2013-2014 eğitim öğretim yılında ise bu oran yüzde 99,6’ya çıktı.

BELİRGİN DÜŞÜŞ

İlkokulda kız çocuklarının okullaşma oranında 2013-2014 eğitim öğretim yılından sonra belirgin bir düşüş yaşandı. Kız çocuklarının ilkokuldaki okullaşma oranı 2014-15 ve 2015-16 eğitim öğretim yıllarında sırasıyla yüzde 96,5 ve yüzde 95,2 ile ifade edildi. 2016-2017 eğitim öğretim yılında, son 10 yılın en düşük seviyesini gören ilkokulda kız çocuklarının okullaşma oranı, yüzde 91,2 olarak kayıtlara geçirildi.

Kız çocuklarının okullaşma oranı 2017 yılına göre 2019 yılında artsa da halen istenilen düzeye ulaşamadı. Buna göre, 2013 yılında yüzde 99’a yaklaşan okullaşma oranı 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 93’5’e kadar indi.

***

BÜYÜK DÜŞÜŞ (YÜZDE)

2012-2013 ve 2019-2020 arasındaki eğitim öğretim dönemlerini kapsayan ilkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı tablosunda şu veriler yer aldı:

2012- 2013

98,9

2013-2014

99,6

2014-2015

96,5

2015-2016

95,2

2016-2017

91,2

2017-2018

91,6

2018-2019

92

2019-2020

93,5