‘Kız Kardeşler’ gönüllü köleydi!

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Bir zamanlar Cem Yılmaz’ın bile seyirci olarak katıldığı SİYAD Ödül Töreni, pandemi gereği diğer bütün ödül törenleri gibi çevrimiçi yapılıp, elbette bir Kelebek Ödül Töreni gibi teknik olanakları da fazla olmayınca, seyri çok keyifli olamadı ve ödüllerin de neredeyse en önemlileri dahil, tümü aynı filme gidince heyecan doruğa çıkamadı! Aslında bu beklenmeyen bir şey de değildi ama benim ki de boşa çıkan bir beklenti işte. Kız Kardeşler, “En İyi Görüntü Yönetmeni: Emre Erkmen” le ilk ödülü aldı. Ardından “En iyi Sanat Yönetmeni: Osman Çankırılı” ile ikinci ödül geldi. “En İyi Kurgu: Çiçek Kahraman”. Uzatmayayım, ardından “En İyi Müzik: Giorgos ve Nikos Papaioannaou” ; “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Kubilay Tunçer” ; “En İyi Senaryo: Emin Alper”; “En İyi Yönetmen: Emin Alper” ve tabii bu kadar ödülün üzerine olmazsa olmazdı, olursa sorgulanırdı: “En İyi Film: Kız Kardeşler”!

Böylece Emin Alper’in senaryosunu yazıp yönettiği Kız Kardeşler, Sinema Yazarları tarafından 52’sinini yaptıkları ödül töreninde 2019’un hemen her dalda en önemli, en başarılı filmi olduğu 8 ödülle tescil edildi.

EMİN ALPER

Kız Kardeşler, imza verdiği için ceza da almış Barış Akademisyenlerinden olan Emin Alper’in üçüncü uzun metraj filmi. Berlin Film Festivali’nde ana yarışmada seyirci karşısına çıktı. Nisandaki İstanbul Film Festivali’nde “En İyi Film” de olmak üzere pek çok ödül aldı ve en son da Saraybosna Film Festivali’nden “En İyi Yönetmen” ödülüyle döndü.

Emin Alper, BİANET’e verdiği demecinde “Kadın dünyasına ilk kez bu kadar detaylı giriyoruz. Çok oyuncu ağırlıklı, çok dialog ağırlıklı bir film, seyirci bu katar kapalı mekânda geçen filmde sıkılacak mı, festivallerde nasıl bulunacak diye kuşkuluydum” diyor. İlginç olan, yönetmenin oyuncu ağırlıklı dediği, en önemli roller olan üç kız kardeşi oynayan Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir ödül almadıkları halde, sadece Kubilay Tuncer “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülüne değer görüldü.

SİYAD ödüllerine dönersek “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü “Sibel” filmindeki rolüyle Damla Sönmez’e, “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü “Küçük Şeyler” filmiyle Alican Yücesoy’a gitti. “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülü ise “Görülmüştür” filmindeki anne rolüyle yılların oyuncusu Füsun Demirel’in oldu.

GÖNÜLLÜ KÖLELİK

Filmin kadın dünyasına derinlemesine girişi şöyle gerçekleşiyor: Köyde yaşayan ve anneleri öldükten sonra kasabaya besleme olarak gönderilen üç kız kardeş, yıllar sonra çeşitli nedenlerden ötürü köylerine geri dönüyor ve bir araya geliyor. Emin Alper, “Cihangir’de doğmadık biz, annemiz babamız boğaza bakarak viski içmiyordu” diye anlatıyor kendisini ve filminin “yerli ve milli” olduğunu ama hiçbir şekilde devlet fonlarından yararlandırılmadığını da vurguluyor. Filmin dramatik ve melankolik havasını dengelemek için de baba ve Veysel karakterini mizah unsuru olarak kullandığını, final sahnesini ise ilk başta yazdığını ve sahne tek başına kalmasın diye mizahı biraz daha güçlendirdiğini anlatıyor. Filmde kadınların besleme olarak verilmesiyle dönüştükleri “gönüllü kölelik”, sömürüldüğünü fark etmeden sömürülme halini anlatırken, kızlar tek kurtuluşu başka bir eve besleme olarak gitmekte görüyor. “İstismar tek başına işlenmiş olsaydı klişe olurdu” diyor ödüllü yönetmen.

Öyle anlaşılıyor ki Kız Kardeşler filmini pandemi koşulları altında nasıl ne zaman izleriz bilemiyorum ama izlemek gerekiyor ve genel seyirciyle hemen buluşamasa bile festivallerde daha pek çok ödül kucaklayacak gibi görünüyor. Yolu açık olsun, kadın sorunları sinemada hep yer bulsun!