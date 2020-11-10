Kızılay Şube Başkanı Demirel, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Samsun Kızılay Şube Başkanı Dr. Habip Demirel, bir süre önce yakalandığı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun bakımda tedavi gören Demirel'in vefat ettiğini duyurdu.
Kızılay camiasına başsağlığı dileyen Dağlı, "Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kızılay Samsun Şube Başkanımız Dr. Habib Demirel'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Kızılay camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.
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