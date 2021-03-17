Kızının intikamını deepfake ile almaya çalıştı: 'Kendini öldür'
ABD'de bir kadın okulun kız amigo takımından intikam almak için deepfake kullandı. Takımın üç üyesini çıplak, alkol kullanırken ve sigara içerken montajladı. Kadının daha önce taciz edilen eski takım üyesi kızının intikamını almaya çalıştığı bildirildi.
İnternet dünyanın problemleri günden güne evriliyor. Son yılların ortaya çıkan yeni sorunu deepfake. Yani gerçeğinden ayırt etmesinin oldukça zor olduğu görüntüler, sesler ve görseller.
Son olarak ABD'de bir kadın deepfake görseller ürettiği için tutuklandı. Raffaela Spone adındaki kadın bir okulun kız amigo takımını hedef almıştı. Takımda bulunan üç lise öğrencisiyle ilgili yanıltıcı fotoğraflar montajladı.
NTV'nin CNN International'dan aktardığına göre çocuklar çıplak, alkol tüketirken ve elektronik sigara içerken resmedildi. Ayrıca sanal telefon numarası üzerinden öğrencilerden birine, "Kendini öldür" mesajları gönderildiği belirtildi.
Aralık ayında söz konusu numaraları satın alan IP adresi için soruşturma başlatıldı. Polis 50 yaşındaki Raffaela Spone'un evini tespit etti.
Kadının avukatının yaptığı açıklamalara göre Spone'nun kendi kızı aynı takımda amigoydu ancak gördüğü baskılar nedeniyle 2019'da ayrılmak zorunda kaldı.
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