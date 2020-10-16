KKTC’de son anketler Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar'ı gösterdi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gezici Araştırma Merkezi seçimlere yönelik anket yaptı. Sonuçlara göre Ersin Tatar ikinci turda yüzde 54'ün üzerinde oy aldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan son ankete göre, halkın yüzde 54,1'i Başbakan Ersin Tatar'a, yüzde 45,9’ü de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini ifade etti.
Araştırmaya katılan halk, Kıbrıs'ta çözüm noktasındaki düşüncelerini de ifade etti. Buna göre; halkın yüzde 79,6'sı Kıbrıs'ta 'iki ayrı devletli' bir çözümü desteklediğini, yüzde 20,4'ü de 'Rumlarla birleşik bir federasyonu' desteklediğini belirtti.
ANKETTEN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER ÇIKTI
Gezici Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen ankette, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin de önemi ortaya çıktı. Kıbrıs, Türk halkının yüzde 67,9'u Türkiye ile ilişkilerin 'çok önemli' olduğunu, yüzde 27,6'sı 'önemli' olduğunu, yüzde 4,5'i de 'önemsiz' olduğunu söyledi. Anket sonucuna göre halkın yüzde 70'i Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkileri Başbakan Tatar'ın iyi yöneteceğini düşünüyor.
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