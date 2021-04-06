Klopp: "Bu bir intikam maçı değil"
Jurgen Klopp, 2018 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra ilk kez bugün karşılacakları Real Madrid ile ilgili, "Bu bir intikam maçı değil. O gün yaşananlardan hoşlanmadığımı daha önce söyledim. Daha iyi olursak geçeceğiz, yoksa Madrid geçecek." dedi.
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde bugün Real Madrid’e konuk olacak Liverpool’da Jurgen Klopp, zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam 2018 yılında kaybettikleri maçta Salah’ın sakatlanmasının oyunu etkilediğini söylerken şu ifadeleri kullandı, "O gün yaşadığım öfke telafi edilemez. Sakatlık bizi etkiledi. O dakikadan sonra oyuna hakim olmaya başladılar. Ama o günden sonra çok zaman geçti. İyi durumdayız."
“MALLORCA’YI ÇALIŞTIRMAK GÜZEL OLURDU”
Gazetecilerin, “İspanya’da hangi takım sizin için uygun?” sorusuna Jurgen Klopp ilginç bir cevap verdi. Klopp, "Kariyerimin sonunda sadece Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool olsa bu kötü olmaz. Madrid’i çalıştırmadığım için pişmanlık duyacağımı sanmıyorum. Ama burada yaşam harika. Hangi takımı çalıştırmak isteyeceğimi düşünmek zorundayım. Buradaki büyük kulüplerin harika menajerleri var. İspanyolcam çok kötü. Mallorca harika olabilirdi, iklimi ve havası çok güzel."
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