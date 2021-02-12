Koca: 3.5 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı

12 Şubat 2021 Cuma, 16:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Twitter hesabından son rakamları açıklayan Koca, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." dedi.



