Koca: 3.5 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Koca, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde." dedi.

cumhuriyet.com.tr
12 Şubat 2021 Cuma, 16:21
Koca: 3.5 milyonun üzerinde kişiye aşı yapıldı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Twitter hesabından son rakamları açıklayan Koca, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." dedi.



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