Koca’dan hastane patlamasına ilişkin yeni açıklama

19 Aralık 2020 Cumartesi, 17:18

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Koca ve Gül ardından açıklamalarda bulundu.

Koca’nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“Sabah yangın 4:30 sularında başladı. Yoğun akımlı yüksek oksijen vermek üzere daha çok kullandığımız bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını biliyoruz.

20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19'du. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. 1 vatandaşımız 11 hastanın özellikle transfer döneminde, 1 hastamız da 4,5 saat sonra nakledildiği hastanede hayatını kaybetmiş oldu. Toplam 19 takip edilen hastamızdan 9 vatandaşımızı kaybetmiş olduk. 10 hastamızın da nakli yapılarak yoğun bakımlarda civardaki hastanelerde tedavileri devam ediyor. Müdahale etmeye çalışan 16 hastane personelinin de etkilendiğini gördük.

Müfettiş görevlendirmesini anında yapıp soruşturma başlamış oldu. Kusur tespit edildiğinde, vatandaşımız emin olsun, yapılması gereken neyse yapılacaktır. Rabbim böyle felaketler yaşatmasın.”

Bakan Abdulhamit Gül ise şu açıklamaları yaptı:

“Milletimizin başı sağolsun. Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlatmış ve iki savcıyı görevlendirmiştir. İki savcı süreçle ilgili yakından olayı takip etmektedir. 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç hızlı titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. Bu süreçle ilgili bir ihmal herhangi bir konu varsa titiz şekilde araştırılacaktır. Tüm kurumlar gereken neyse yapacaktır.”