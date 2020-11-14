Koca'dan yeni uyarı: Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla bulaşıyor

14 Kasım 2020 Cumartesi, 12:27

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" şeklinde uyardı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."