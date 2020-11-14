Koca'dan yeni uyarı: Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla bulaşıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskeyi burnu açıkta kalacak şekilde takanları uyararak, "Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" şeklinde uyardı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:
"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."
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