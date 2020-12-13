Kocaeli'de Covid-19 tedbirlerine uymayan 278 kişiye para cezası
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 278 kişiye para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 835 iş yeri denetlendi, 16 bin 472 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 8, maske takmayan 47, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 3, yasaklanan yerlerde sigara içen 11 ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 209 kişi ile tedbirlere uymayan 11 iş yerine para cezası uygulandı.
Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli de yakalandı.
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