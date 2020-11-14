Kocaeli'de silah fabrikasında yangın!
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silah fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın, saat 18.45 sıralarında Gebze İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan silah fabrikasının depo kısmında çıktı.
Depo kısmında yoğun dumanlar yükseldiğini gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Kocaeli'nin tüm ilçeleri ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!
Video Haberler
- Beklenmedik ölüm! 13 yaşındaki Genç'in o anları kamerada
- 'Miss Ugandalılar' bu kez polis baskınında ortaya çıktı
- Bir dakika içerisinde 6 kez kaza yaptı!
- Hava almak için balkona çıktı, gördüğü manzara şaşırttı
- 3 çocuk babası komşu kavgasında öldürüldü
- 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü küçük Zeynep'i böyle ezdi
- Şişli'de dede ve torununa silahlı saldırı anı kamerada
- Bağcılar'da sokakta silahlı kavga! O anlar kamerada
- AKP ve MHP'de büyük düşüş!
- Denetimde ilginç diyalog: Gurbete gideceğim komiserim
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan dikkat çeken atamalar
- Hulusi Akar her şeyi birbirine kattı!
- Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye yeni ambargo
- Peskov Azerbaycan’ın özrünün kabul edildiğini açıkladı
- Damadın ‘tek adam’a isyanı
- Başkandan kızına anahtar teslim belediye
- Kanada'da çok sayıda kişi rehin alındı
- AKP'li Başkan Şadi Yazıcı'dan F1 pilotuna gönderme
- Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler!
- Erdoğan'dan üst üste 'yeni dönem' vurgusu!