Kocaeli'nde işçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

AA
19 Kasım 2020 Perşembe, 00:58
Kocaeli'nde işçi servis minibüsü devrildi: 6 yaralı
Abone Ol google-news

Alınan bilgiye göre, Gebze - Şekerpınar kara yolunda İstanbul yönüne giden Mahmut G'nin kullandığı 41 P 5860 plakalı işçi servisi yapan minibüs, Güzeller OSB mevkisinde devrildi.

Yaklaşık 70 metre sürüklenen minibüsteki 5 işçi ile sürücü Mahmut G. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler