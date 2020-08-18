Kocaeli'nin Derince ilçesinde evde asılı bulunan Gamze, toprağa verildi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde dogal gaz borusuna asılı olarak bulunup, hastanede yaşamını yitiren Gamze G.B. (35), otopsinin ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Derince İlçesi Sırrıpaşa Mahallesi Çınar Sokak’ta yaşayan Gamze G.B., cumartesi günü eve gelen yakınları tarafından doğal gaz borusunda asılı bulundu.
Eve çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gamze G.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen aynı gece yaşamını yitirdi. Bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen Gamze G.B., otopsisinin ardından Derince Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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