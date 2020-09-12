Koca'nın "Vakalar iki katına çıktı" dediği kentte AKP'lilerden yoğun katılımlı kongre
HDP Van Milletvekili Sarısaç, AKP'lilerin sosyal mesafe kurallarına uymadan yaptığı ilçe kongresinin fotoğrafını paylaşarak, Fahrettin Koca'nın "Kentte vaka sayısı iki katına çıktı" şeklindeki sözlerini hatırlattı.
HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kentte vakalar iki katına çıktı" uyarısını hatırlatarak, AKP İpekyolu İlçe Kongresi'ndeki yoğunluğun fotoğrafını paylaştı.
Murat Sarısaç, iki gün önce Van'a ziyarette bulunarak kentteki vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Fahrettin Koca'ya, AKP'lilerin yoğun katılımla gereçekleştirdiği ilçe kongresinin fotoğraflarını paylaşarak seslendi.
"Bu fotoğraflar bugünkü AKP İpekyolu İlçe Kongresi'nden. Van'ın en işlek yeri Cumhuriyet Caddesi'nin hemen yanındaki alanda yapıldı" diyen HDP'li Sarısaç, "Bakan Fahrettin Koca, iki gün önce Van’da vakaların iki katına çıktığını açıkladıktan sonra yapıldı. Vanlıların deyimiyle; Koronanın gözü kör olsun" ifadelerini kullandı.
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