Koca'nın "Vakalar iki katına çıktı" dediği kentte AKP'lilerden yoğun katılımlı kongre

12 Eylül 2020 Cumartesi, 22:37

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Kentte vakalar iki katına çıktı" uyarısını hatırlatarak, AKP İpekyolu İlçe Kongresi'ndeki yoğunluğun fotoğrafını paylaştı.

Murat Sarısaç, iki gün önce Van'a ziyarette bulunarak kentteki vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Fahrettin Koca'ya, AKP'lilerin yoğun katılımla gereçekleştirdiği ilçe kongresinin fotoğraflarını paylaşarak seslendi.

"Bu fotoğraflar bugünkü AKP İpekyolu İlçe Kongresi'nden. Van'ın en işlek yeri Cumhuriyet Caddesi'nin hemen yanındaki alanda yapıldı" diyen HDP'li Sarısaç, "Bakan Fahrettin Koca, iki gün önce Van’da vakaların iki katına çıktığını açıkladıktan sonra yapıldı. Vanlıların deyimiyle; Koronanın gözü kör olsun" ifadelerini kullandı.