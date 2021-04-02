Kolej basketbolunun efsane koçu Roy Williams emekli oldu

02 Nisan 2021 Cuma, 17:09

North Carolina Üniversitesi ve Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nin (NCAA) efsanevi koçları arasında yer alan Roy Willams emekliliğini açıkladı. Okul ve lig tarihinin en önemli koçlarından olan Dean Smith’in bir dönem yardımcılığını yapan ve sonrasında takımın başına geçen Willams baş antrenör olarak 2005, 2009 ve 2017’de NCAA Şampiyonluğu’na ulaşmıştı. 1978-88 yılları arasında North Carolina Üniversitesi’nde asistan koç olarak görev alan Willams, 1988’de Kansas Üniversitesi’nin basketbol takımı olan Kansas Jayhawks’ın başına geçmişti. Antrenörlük kariyeri boyunca bulunduğu takımlarda uzun süre kalan emektar koç Kansas’ı 15 yıl çalıştırdı. 2003 yılında takımdan ayrılarak North Carolina’ya döenen Roy Williams baş antrenör olarak kariyerinin üç şampiyonluğunu da burada kazandı.

“ARTIK GÖREV İÇİN DOĞRU KİŞİ DEĞİLİM”

Williams yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “ 15 yıl Kansas’ta doğru kişi olduğumu düşündüm. Sonrasında North Carolina’da da aynı düşüncedeydim. Ancak artık bu görev için doğru kişi değilim. Çocuklarımı ve torunlarımı daha çok görmek ve onları beyzbol maçlarına götürmek istiyorum. Elbette bunlar bahane değil ama ayrılığın en büyük nedeni artık bu görev için yeterli değilim. Son yıllarda takımı istediğim yerlere getiremedim ve hatalar yaptığımı hissettim.”

“HER ZAMAN BİR EFSANE OLACAK”

Michael Jordan’ın North Carolina Üniversitesi’nde forma giydiği dönemde takımın yardımcı antrenörü olan Roy Willams, 1982’de Jordan'la NCAA şampiyonluğu yaşamıştı. Jordan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Roy Williams bir Carolina basketbol efsanesi ve her zaman öyle olacak. Sahadaki başarısı, ben dahil koçluk yaptığı tüm oyuncuların hayatları üzerindeki etkisiyle gerçekten örtüşüyor. Koç Smith’in geleneğini sürdürdüğü ve her zaman oyuncularını ilk sıraya koyduğu için onunla gurur duyuyorum."