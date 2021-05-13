Kolombiya'da hükümet krizi! Dışişleri Bakanı da istifa etti

Kolombiya'da eleştirilerin odağındaki Duque hükümetinde bir ayda ikinci istifa yaşandı. Dışişleri Bakanı Claudia Blum, görevi bıraktığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 18:48
Kolombiya'da hükümet krizi! Dışişleri Bakanı da istifa etti
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Dışişleri Bakanı Blum, sosyla medyada yayımladığı metinde istifa sebebini açıklamazken, kamuoyunda sebep olarak ülkedeki eylemler gösterildi. Hükümetin Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla, hükümete ve vergi reformuna yönelik protestolardan ötürü istifa etmişti.

Dışişleri Bakanının istifasıyla hükümette eylemler başladığından beri görevi bırakan bakan sayısı ikiye yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Kolombiya'da hükümetin açıkladığı yeni vergi reformuna karşı 28 Nisan'da başlayan kitlesel eylemler, polisin şiddetli saldırısıyla ülkenin tamamına yayılarak doğrudan hükümet ve yoksulluk karşıtı bir protestoya dönüşmüştü.

Geçtiğimiz 15 günde 47 eylemcinin polis ve sivil saldırılarında hayatını kaybettiği protestolar, kent merkezlerinde kitlesel şekilde devam ediyor.


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