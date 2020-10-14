Kolombiya'yı Falcao kurtardı
2022 Dünya Kupası elemelerinde bu sabah oynanan karşılaşmada Falcao'lu Kolombiya, Şili'ye konuk oldu. Mücadele 2-2 sonuçlandı.
2022 Dünya Kupası elemelerinde bu sabah oynanan karşılaşmada
Falcao'lu Kolombiya, Şili'ye konuk oldu. Mücadele 2-2 sonuçlandı.
03.30’da başlayan mücadeleye Falcao’nun son dakika golü damga vurdu. Maça hızlı başlayan Kolombiya 7. Dakikada Galatasaray’ın yaz transfer gündeminde olan Lerma ile öne geçti. Mücadeleyi bırakmayan Şili ilk yarı bitmeden yıldız ayağı Alexis Sanchez ile 2 gol birden bularak devreyi önde kapattı. İlk yarıya göre daha durgun geçen ikinci yarıya ise Galatasaray’ın yıldızı Radamel Falcao damga vurdu. 72. Dakikada oyuna dahil olan Falcao son saniyede attığı golle takımına 1 puan kazandırdı.
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