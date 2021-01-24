Komşular arasındaki 'bebek sesi' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı
Samsun’da 'bebek sesi' yüzünden komşular arasında çıkan yumruklu ve bıçaklı kavgada aralarında apartman görevlisinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Olay, saat 12.00 sularında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre G A. (38) ve ağabeyi Ö A. (44), bebek sesi yüzünden komşusu Ersin K.’ın kapısına gelip tartıştı.
Kavgaya dönüşen olayda iddiaya göre 2 kardeş, Ersin K. ve araya girmeye çalışan yakınları ile apartman görevlisi Mehmet A.'ya yumrukla saldırdı. Ersin K., aldığı yumruk darbesiyle yaralanırken yakınları Sündüz ve İrfan K. ile kavgayı ayırmak isteyen apartman görevlisi Mehmet A. ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kardeş, polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Erdoğan'a hakaret davasında, hukukun üstünlüğü yanıtı
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Bakanlardan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'ndan HDP'li Hüda Kaya'ya taziye ziyareti
- Karamollaoğlu'ndan çarpıcı AKP ile ittifak açıklaması
- Erdoğan'a hakaret davasında, hukukun üstünlüğü yanıtı
- Perinçek yine Gezmiş ve Çayan'ı hedef aldı
- Türk gemisine korsan saldırısı: 1ölü 15 rehin
- İl Jandarma Komutanı'ndan Ülkü Ocakları ziyareti!
- AKP’li başkanın yolsuzluk isyanı
- İkinci el araç alım-satımında bu belgeye dikkat!
- Bakanlardan kaçırılan Türk gemisi hakkında açıklama
- Kızına cinsel istismardan tutuklandı