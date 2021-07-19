Komşuları ihbar etti: Çocuğunu tavana asarak dövdüğü iddia edilen baba gözaltına alındı
Küçükçekmece'de bir babanın çocuğunu tavana asarak dövdüğünü iddia eden mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler babayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Olay Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Dinar Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede çocuğunu tavana asarak dövdüğünü gören mahalle sakinleri olayı hem videoya çekti ardından da polis ekiplerine haber verdi.
Sosyal medyada da paylaşılan ve tepki çeken görüntülerin ardından olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen T.K. isimli babayı gözaltına aldı.
Çocuk Büro Amirliği'ne bağlı polis ekipleri de ailenin 2 çocuğunu ve annesini koruma altına aldı.
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