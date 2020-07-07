"Komünistler diyor ki: Memleketi bitirdiniz!"

07 Temmuz 2020 Salı, 19:39

TKH, AKP Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'e, "Memleketi bitirdiniz" sözlerine ilişkin bir açıklama yayınladı. Söz konusu ifadeyi, AKP döneminde yaşanan yolsuzluk ve talanlarla ilişkilendiren TKH, şu açıklamayı geçti:

"KOMÜNİSTLER DİYOR Kİ | “MEMLEKETİ BİTİRDİNİZ”

ABD Borsası, Amerikalı bir ilaç firmasının Türkiye'de Sağlık Bakanlığı’na rüşvet verdiğini açıklamıştır. Suçlanan firma rüşvet verdiğini kabul etmiştir! Bu büyük bir skandaldır! Ülkenin itibarını bitirdiniz!

Çankırı’da 2017 yılında temeli atılan baraj ortada yok. 450 milyonluk yatırım kayıp! Bu büyük bir skandaldır! Devlet ciddiyetini bitirdiniz!

Kaz Dağları’nda on binlerce ağacı Kanadalı maden şirketi için kestirdiniz! Ülkenin ormanlarını bitirdiniz!

İşsizlik fonunu, deprem vergilerini, ihtiyat akçesini yediniz! Devletin kasasını bitirdiniz!

Kanal İstanbul diyerek buradaki arazileri Katarlılara sattınız, yandaşlara peşkeş çektiniz! Ülkenin topraklarını bitirdiniz!

Şehir Hastanesi, paralı otoyollar, köprüler diyerek göz boyadınız, halkın parasını müteahhitlere bağladınız. Ülkenin kaynaklarını bitirdiniz!

AKP Konya milletvekili doğup büyüdüğü kendi köyünde “memleketi bitirdiniz” sözleriyle karşılaşmış, halk tarafından protesto edilmiştir!

Evet, memleketi bitirdiniz!"