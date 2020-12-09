Konservatuvar mezunu olup kadrosuz çalışan işsiz müzisyenlerden oluşan orkestranın ilk solisti İdil Biret

09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

T. Albinoni “Adagio” ile başlayan konserde İdil Biret, gençlere destek vermenin, pandemiye rağmen sahnede olmanın mutluluğu ve büyük piyanist olmanın olgunluğuyla J. S. Bach’ın “Piyano Konçertosu No.1”ini seslendirdi. Konserde “Anne” adlı bestesi seslendirilen, böyle özel bir geceye katkı sağlama mutluluğunu yaşayan Armağan Durdağ da sanatçıları kutlayarak salonu selamladı. Solist, şef ve başkemancı Özgecan Günöz ile besteci Armağan Durdağ'ın ücret almadığı konser öncesinde Rengin Gökmen, Kadıköy Belediyesi’ne projeye ve bugüne kadar sanata verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Gökmen, “Yalnız ülkemiz değil, dünya uzunca bir süredir son derece travmatik günler geçiriyor. Bu olumsuz ortamın çok yakın bir gelecekte sona ermesini umut ediyoruz. Pandemi koşullarının en zorlu anlarını yaşarken karşınıza böyle bir konserle çıkıyoruz. Bu akşam sahneye çıkan orkestra çok özel bir orkestra. Sabit geliri olmayan, konservatuvar mezunu olan arkadaşlarımızdan oluştu. Çok değerli sanatçılar destek verdi. Çok fazla mağdur olan sanatçı arkadaşımız var. Onlarla her zaman birlikte olduğumuzu ifade etmek için buradayız” dedi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da “Bu süreçten sanatın ve sanatçının gücü ve dayanışma ile çıkabiliriz. Biz burada dayanışma içerisinde sanata ufak da olsa bir can suyu verelim, zor durumda olan arkadaşlarımıza destek verelim istedik. Sanatçının en büyük besin kaynağı alkıştır” diyerek onları alkıştan mahrum etmeyen sanatseverlere teşekkür etti. Pandemi Orkestrası konserlerinde 4 Ocak'ta Oğuzhan Balcı ile Gökhan Aybulus, 8 Şubat'ta Gürer Aykal ile Bülent Yazıcı, 8 Mart'ta İbrahim Yazıcı ile Gülsin Onay, 29 Mart'ta ise Hakan Şensoy ile Cihat Aşkın yer alacak.