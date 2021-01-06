"Konu kapanmıştır" diyen Devlet Bahçeli'ye Boğaziçi öğrencilerinden yanıt

06 Ocak 2021 Çarşamba, 17:42

Açıklamasında "Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanmış ve konu kapanmıştır" ifadelerini kullanan Bahçeli şunları söyledi:

"Bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Rektör’le ilgili suni itiraz ve organize tepkiler gündemdedir. Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur."

"KONU KAPANMAMIŞTIR"

Kadıköy'e yürüyerek burada basın açıklaması gerçekleştiren Boğaziçi öğrencileri, Bahçeli'nin bu açıklamalarına yanıt verdi. "Bahçeli'nin söylediğinin aksine bizim için konu kapanmadı" diyen öğrenciler şu açıklamalarda bulundu:

"Çünkü biliyoruz ki yalnızca üniversiteler değil, hem STK’lar hem belediyeler bu taleplerimizi dile getirdiğimiz en temel alanlardan biri olan üniversitemizde ise kayyum atamaları üniversitelerimizin özerkliğini yok etmekte dolayısıyla ülkemizin geleceğini büyük bir tehdit altında bırakmaktadır. Bugün Devlet Bahçeli’nin söylediğinin aksine bizim için konu kapanmamıştır. Kayyumlara gidene kadar ve gözaltındaki arkadaşlarımız bırakılana kadar da konu kapanmayacaktır.

"Bu noktada, demokratik alanları genişletmek için, birliğimizin ve direnişimizin verdiği güvenle sesleniyoruz" diyen öğrenciler şu maddeleri sıraladı:

1) Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

2) Kayyum olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler acilen istifa etsin.

3) Tüm üniversitelerdeki rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin. Kayyumları kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Biliyoruz ki; kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz."