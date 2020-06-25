Konya'da 97 fabrika çalışanı, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

25 Haziran 2020 Perşembe, 13:16

Organize Sanayi Bölgesi'nde, mobilya fabrikasında çalışan yaklaşık 200 işçi, dün öğle saatlerinde yemek yedi. İşçilerden bazılarında, akşam saatlerinde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri başladı.

Bunun üzerine bazı işçiler, hastaneye gitti. Bu sabah fabrikaya gelen işçilerin bazıları da aynı şikayetin devam etmesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Yedikleri yumurtalı patates salatasından zehirlendiklerinden şüphelenilen 97 işçi, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Yenilen salatadan numune alınırken, soruşturma başlatıldı.



