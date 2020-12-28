Konya'daki CHP'li tek belediyeden esnafa biner TL kira yardımı
Konya’nın tek CHP’li Belediyesi olan Tuzlukçu Belediyesi kahveci ve lokantacı esnafına kira desteği verme kararı aldı.
Hükümetin 750 TL kira desteği açıklamasının üstünden CHP'li Tuzlukçu Belediyesi çıtayı yükselterek bin TL kira yardımı verme kararı aldı.
Müjdeyi Tuzlukçu Belediye Başkanı CHP'li Nurettin Akbuğa “Kapalı olan Kahveci esnafımız ve pandemiden etkilenen lokantacı esnafımıza biner TL kira yardımı yapıyoruz. 40 yıl vergi veren esnafa 40 gün yardım edemeyeceksek bu koltuklarda oturmanın anlamı yok diyoruz” notuyla paylaştı.
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