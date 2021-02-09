Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem
Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ''An itibariyle herhangi bir mal ve can kaybı yoktur'' ifadeleri kullanıldı.
AFAD verilerine göre, Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 18.50 sıralarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.01 km olarak açıklandı.
İKİ DEPREM DAHA
Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.
''MAL VE CAN KAYBI YOKTUR''
Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ''Konya ili Tuzlukçu ilçemizde 4,7 şiddettinde,7 km derinlikte deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek Kamuoyu bilgilendirilecektir'' ifadeleri kullanıldı.
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