Konyaspor Hatayspor maçında söz kalecilerin
Süper Lig'in 37. haftasında İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi maç 0-0 sona erdi.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic, Bytyqi, Cikalleshi
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Sackey, Aabid, Kamara, Riberio, Akintola, Boupendza
Süper Lig'in 37. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor maçı 0-0 berabere bitti.
2. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda top, kaleci Munir'de kaldı.
19. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda top yerden sekerek az farkla auta gitti.
25. dakikada sağdan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında Rahmanovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.
45. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü. Topu önünde bulan Boupendza'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha kaleciden oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Kamara'nın sert şutunda deneyimli file bekçisi gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda her iki takımın kalecisi de yıldızlaştı ve maç 0-0 bitti.
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