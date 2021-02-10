Konyaspor kupa ve lig maçı hazırlıklarını sürdürdü
Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Beşiktaş, ardından da 14 Şubat Pazar günü Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın Beşiktaş, ardından da 14 Şubat Pazar günü Süper Lig'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayacık Tesisleri’nde yeni teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, tedavilerine devam edilen oyuncular katılmadı. Teknik direktör İlhan Palut, antrenman öncesinde yeşil-beyazlı oyuncularla saha içerisinde bir toplantı yaptı. Beşiktaş'a karşı lig maçında forma giyen Konyasporlu oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başlayan antrenmanı topla oyunla sonlandırdı.
İttifak Holding Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Beşiktaş maçının hatıra biletleri satışa çıktı.
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