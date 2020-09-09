Konyaspor'dan Ali Turan için veda videosu
Konyaspor, 8 yılın ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Ali Turan'a videolu mesajla veda etti
Konyaspor, 8 yılın ardından karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Ali Turan'a videolu mesajla veda etti.
Yeşil-beyazlı kulüp 37 yaşındaki stoper Ali Turan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Takımın kaptanlığını da yapan ve 2012 yılından bu yana Konyaspor formasını giyen deneyimli oyuncu, daha önce Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'da ter dökmüştü.
Ayrılığı "Takım kaptanlarımızdan Ali Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettik. Kaptanımıza emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık, huzur, başarı dolu yıllar dileriz. Güle güle kaptan!" ifadeleriyle duyuran yeşil-beyazlı kulüp, Ali Turan için veda videosu hazırlayıp, sosyal medyada paylaştı.
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