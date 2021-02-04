Köpek, donarak hayatını kaybeden yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor

04 Şubat 2021 Perşembe, 08:19

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi'nde, sokakta yaşayan köpeğin yavrusu, donarak hayatını kaybetti. Köpek, günlerce yavrusunun başından ayrılmadı.

Eksi 20 derecede bekleyen anne köpek, zaman zaman yavrusunu yaladı, kokladı ve yanlarında yattı. Yavrunun başından bir an ayrılmayan köpek için bazı mahalle sakinleri yemek bıraktı.

Sokakta yaşayan köpek, 2 gün sonra yine donan diğer yavrusunun cansız bedenini de aynı yere getirip, başında bekledi. Anne köpek, hayatını kaybeden yavrularının başında 5 gün bekledi.

Mahalleliden Seyfullah Kasımoğlu, köpeğin 2 gün arayla donan 2 yavrusunun başında 5 gündür beklediğini belirterek, "Yol ortasında yavru köpek olduğunu gördüm. Biraz yaklaştığımda öldüğünü fark ettim. Çok kötü oldum, çok üzüldüm. Anne köpek yavrusunun başında öylece bekliyordu. Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim ama yerinde değildi. Anne köpek, eksi 20 derece soğukta donan başka yavrusunu daha getirip, diğer yavrunun yanına bırakmış. Şu an ölen yavru köpek sayısı 2’ye yükseldi. Anne köpeğin 2 yavrusunun başında beklemesi 5’inci güne girdi. Saniye bile yavrularının başından ayrılmıyor. Biz de köpeğe yiyecek bırakıyoruz. Çok zor bir durum bu, herkesi duygulandırdı" diye konuştu.

