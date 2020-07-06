Köprünün Öte Yanı
Mary Lawson, Köprünün Öte Yanı'nda, Kuzey Kanada’nın uçsuz bucaksız topraklarında iki kardeşin ve iki kuşağın hikâyesini anlatıyor.
“Böyle bir kaybın
acısından sonra artık hiçbir şeyin onun için önemli olmayacağını zannederdiniz
ama besbelli ki işler hiç de öyle yürümüyordu. Aksine şimdi her konuda korkuyla
doluydu. Sanki sonunda kaderin korkunç gücünü, sinsiliğini, sırtını
yaslayabileceğinden emin olduğun o tek şeyi nasıl da anında silip yok
edebileceğini görmüştü ve artık sürekli omzunun üstünden arkaya bakıp duruyor,
bir sonraki darbenin nereye inebileceğini anlamaya çalışıyordu.”
Kitaptan
Kanada’nın
çağdaş edebiyattaki önemli temsilcilerinden Mary Lawson’ın pek çok dile
çevrilen ve Man Booker Ödülü’ne aday gösterilen romanı Köprünün Öte Yanı, Kuzey
Kanada’nın uçsuz bucaksız topraklarında iki kardeşin ve iki kuşağın hikâyesini
anlatıyor. Büyük mutlulukları ve hüzünleri çağrıştıran, ikircikli kardeşlik
ilişkileri, rekabet, saplantılı aşk ve karmakarışık duygular üzerine yalın ve
zarif bir roman.
Köprünün Öte Yanı / Mary Lawson / Çeviren: Kutlukhan Kutlu / Domingo Yayınevi / 320 s.
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