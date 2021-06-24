Korkmaz’ı yakalayan Avusturya’dan kritik açıklama: ‘İnsan haklarının durumu vahim’

24 Haziran 2021 Perşembe, 15:04

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz geçtiğimiz günlerde Avusturya'da yakalanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye saati ile gece yarısında yaptığı açıklamada, Avusturya'da tutuklanan Korkmaz'ın dolandırıcılık yoluyla 133 milyon dolardan fazla parayı akladığı ve paranın Türkiye ile Lüksemburg'daki hesaplarda bulunduğunu belirtmişti.

İddianamede Korkmaz aleyhine kara para aklama, elektronik araçlarla mali dolandırıcılık ve resmi incelemeyi engelleme suçları yönelitilmişti. İadesi istenen Korkmaz'la ilgili Avusturya'dan açıklama geldi. Türkiye ile Gümrük Birliği ve sığınmacı anlaşmalarının güncellenmesinin ele alınacağı AB zirvesi öncesi konuşan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Brüksel'deki açıklamasının satır başları şu şekilde:

*Türkiye'de insan haklarının durumu dramatik bir hal aldı, buna müsamaha gösteremeyiz

*Mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere destek vermemiz gerekiyor

*Mültecilerin komşu ülkelerde kalmasını, Avrupa'ya gelmelerini önlemek istiyoruz

-Reuters