Korkunç kaza! Bir anda kanlar içinde kaldı

24 Temmuz 2020 Cuma, 11:37

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. Filiz Akyüz, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için ahıra girdi. Işığı yakmak isterken yanlışlıkla elinin dokunduğu daha önceden tavana asılı şiş, düşüp burnuna saplandı. Kanlar içinde kalan Akyüz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.