Korkutan tabloyu CHP'li vekil açıkladı: "Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 binin üzerinde"

18 Kasım 2020 Çarşamba, 17:20

CHP Ordu Milletvekili tıp doktoru Mustafa Adıgüzel, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı görüşmeleri devam ederken dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 14 Kasım'da İstanbul'da bulaşıcı hastalıklar sebebiyle 164 kişinin yaşamını yitirdiği açıklamasını anımsatan Adıgüzel, dün Sağlık Bakanlığı’nın COVİD-19’dan vefat edenlerin sayısını 103 olarak açıklamasına karşı şu bilgileri paylaştı:

DÜN ÜÇ BÜYÜK İLDE 252 VEFAT, AÇIKLANAN İSE 103

“Verdiği sayı 103. İstanbul, Ankara ve İzmir cenaze dairelerinden, resmi COVİD pozitif olan, doktorların imzalayıp başhekimlerin onaylayıp defin işlemlerini yapsın diye gönderdiği sayı, İzmir için 17 Kasım tam rakam 50, Ankara için 38, İstanbul için 164. Dün itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir’de COVİD-19’dan vefat eden, belediyelere intikal eden vefat sayısı 252. Bu üç ilimizde 25 milyon insan yaşıyor. Bunu 83 milyona projeksiyonlarsanız 836 cenaze yapıyor. Bu sadece pozitif vakalar. Bir de testi negatif çıktığı halde, COVİD-19 tedavisi alan ve vefat eden bir bu kadar daha sayı var. Bu şu demektir. Türkiye’de bugünlerde bin-bin 500 arasında insanımız COVİD’ten vefat ediyor. Buna rağmen Sağlık Bakanı 103 diye bir rakam ifade ediyor. Tam onda biri.”

İKİ BUÇUK MİLYON POZİTİF VAKA

Adıgüzel, “Vakalarda da böyle. Türkiye’nin her yerinden gönderilen rakamlar var. ‘Gelen testlerin yüzde 15’i pozitif çıkıyor.’ Dün 150 bin test yapılmış, bu günlük 22 bin 500 pozitif anlamına gelir. 17 Kasım itibariyle Sağlık Bakanı’nın açıkladığı toplam test miktarı 16 milyon 464 bin. Eğer yüzde 15 pozitiflik varsa bu 2 buçuk milyon pozitif vakadan bahsediyoruz demektir” dedi.

“KAYBETTİĞİMİZ İNSAN SAYISI 100 BİN ÜZERİNDE”

Adıgüzel, şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanı’nın tek doğru söylediği rakam ölüm oranımız. Yüzde 2.4. Bu bağlamda, 2 buçuk milyon vaka varsa ve yüzde 2.4’ünü kaybediyorsak 60 bin rakamına geliyor. Mart ayından bu yana COVİD pozitif olarak Sağlık Bakanlığı’nın defnettirdiği sayı İstanbul için 10 bin 334, İzmir için bin 705, Ankara için 2 bin 780. Toplamda 14 bin 819. Sağlık Bakanı’nın Türkiye için açıkladığı dünkü rakam 11 bin 704. Bu üç ilimizden daha geride. 25 milyonun toplam cenaze sayısını 83 milyona kıyasladığımızda 48 bin olduğunu görüyorsunuz. 50 - 60 bin sadece pozitif olup vefat eden sayımız var. Bir bu kadar da negatif olsa bile tedavi alıp COVİD ilişkili hastalıklardan ölenleri kattığımızda kaybettiğimiz insan sayısı 100 bin üzerinde olduğu görülmektedir.”

“KÖTÜ YÖNETTİKLERİNİ CÜMLE ALEM BİLİYOR”

Sağlık Bakanı Koca’nın kamuoyunu yanılttığını söyleyen Adıgüzel, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu sayıları azaltmanın kimseye faydası yok. İzmir depreminde 116 cenazemiz var, bunu 50 göstermenin kime faydası var? Zaten bu süreci kötü yönettiğinizi cümle alem biliyor. Ekmeği askıya çıkaran biz değiliz. Biz bu sayıları yüksek göstererek bir şey elde etmiyoruz. Bizi cenazeler üzerinden milletin maneviyatına saygı göstermemek ile suçluyor. Esas milletin maneviyatına saygı göstermeyen bu cenazeleri yok sayanlardır. Cenazeler üzerinden skor yapmakla bizi eleştiriyor. Esas skor yapanlar; maske işinde, test kitinde, dolarda, lirada skor yapanlar. Esas skor yapanları kendi çevresine arasın. Tam kapatmadan bahsetmiştik. Bunlar yapmadığı gibi bilgi ve veriye tam kapatma yapıyorlar.”