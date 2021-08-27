Koronavirüs aşısı olmayan anne-kız hastanede tedavi görüyor

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:18

Akkadın Akkoyun ile kızı Nazmiye Akkoyun, 10 gün önce kas ağrısı şikayetiyle Kayseri Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Test sonuçları pozitif çıkan anne-kız evlerinde karantinaya alındı. 3 günün sonunda durumları ağırlaşan Akkadın Akkoyun ve kızı devlet hastanesinde tedaviye alındı. Akkadın ve Nazmiye Akkoyun’un hastanedeki tedavileri bir haftadır sürüyor. Anne ve kızı aynı odada hastalığı yenmeye çalışıyor.



'ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ'



Yaşadıklarını anlatan Akkadın Akkoyun, “Süreç, çok zor geçiyor. Hayatımda hiç bu kadar hastalandığımı hatırlamıyorum. En zor günlerim diyebilir. Aşı yaptırmadım. Aşı yaptırmadığım için çok büyük pişmanlığım var. Çalışıyordum. Biraz da zannedersem ihmale aldım. Böyle olacağını bilseydim, aşımı önceden yaptırırdım. Çok zor günler geçiriyoruz. Aşı yaptırsaydık hastalığımız daha hafif olabilirdi. Evimizde olabilirdik. Herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ederim. Endişelenecek bir şey değil. İnsan hastalandığında aşı yaptırmadığının pişmanlığını yaşıyor. Tedavim tamamlandıktan sonra aşımı mutlaka yaptıracağım” diye konuştu.



‘AŞI YAPTIRMADIĞIM İÇİN PİŞMANLIĞIM VAR’



Nazmiye Akkoyun ise, “Biz bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyoruz. Ben pozitif olduğumu daha sonra öğrendim. Şu an tedavimiz devam ediyor. Hastalığa nasıl yakalandığımızı bilmiyoruz. Hastalık annemden bana geçti. Annem hastalığı biraz ağır, ben ise biraz daha hafif atlattım. Aşı yaptırmadık. Aşı yaptırmak için biraz geç kaldık. Bu ön yargıdan dolayı değil.

Zamanımız olmadığı için aşı yaptıramadık. Aşı yaptırmadığım için pişmanlığım var. Aşı yaptıranların hastalığı daha hafif atlattığını söylüyorlar. O nedenle aşı yaptırsaydık daha iyi olurdu. İnsanların aşı için geç kalmamaları gerekiyor. Fırsatları olduğunda hemen aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Virüsü ağır atlattığınız zaman hastalığı daha iyi anlıyorsunuz. Bu nedenle insanların aşı yaptırmasını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.