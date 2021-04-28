Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gündem aşılama süreci
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Kurul'un gündeminde aşılama süreci bulunuyor.
Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 27 Nisan koronavirüs verilerine göre, Türkiye'de önceki gün 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.
GÜNDEM AŞILAMA SÜRECİ
Bu gelişmeler sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16:30'da aşılama sürecini masaya yatıracak.
BAKAN KOCA, AÇIKLAMA YAPACAK
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın, saat 18:00’de canlı yayında açıklama yapması bekleniyor.
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