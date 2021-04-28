Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gündem aşılama süreci

28 Nisan 2021 Çarşamba, 12:08

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 27 Nisan koronavirüs verilerine göre, Türkiye'de önceki gün 282 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM AŞILAMA SÜRECİ

Bu gelişmeler sonrası harekete geçen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16:30'da aşılama sürecini masaya yatıracak.

BAKAN KOCA, AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantının ardından Bakan Fahrettin Koca'nın, saat 18:00’de canlı yayında açıklama yapması bekleniyor.