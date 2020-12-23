Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarına ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, yarın saat 17.00'de düzenlenecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
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