Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarına ertelendiğini bildirdi.

AA
23 Aralık 2020 Çarşamba, 15:53
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, yarın saat 17.00'de düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.


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