Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi

23 Aralık 2020 Çarşamba, 15:53

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, yarın saat 17.00'de düzenlenecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.