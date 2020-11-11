Koronavirüs en çok bu mekanlardan bulaşıyor

11 Kasım 2020 Çarşamba, 23:10

ABD’de yapılan araştırmada koronavirüsün restoran, spor salonları ve diğer kalabalık mekânlarda salgının ilk aylarda virüsün yayılmasında yüzde 80 oranında doğrudan etkili olduğu ortaya konuldu.

Independent Türkçe’de yer alan habere göre, ABD’de gerçekleşen bir araştırmada koronavirüsün en çok bulaştığı mekanlar ortaya konuldu. ABD’nin büyük şehirlerindeki çoğu Covid-19 vakasının sadece birkaç yere yapılan ziyaretlerden kaynaklandığını öne sürüyor.

Buna göre restoranlar, spor salonları ve diğer kalabalık kapalı mekânlar ABD koronavirüs salgınının ilk aylarında enfeksiyonların yüzde 80'inden sorumlu.

Salı günü saygın bilim dergisi Nature’da yayımlanan araştırmada bu mekânların doluluğunu azaltmanın, hastalığın yayılmasını önemli ölçüde yavaşlatabileceği belirtildi.

Çalışmanın yazarlarından ve Stanford Üniversitesi'nden Doç. Dr. Jure Leskovec, “Bu tür mekanlarda doluluk oranı yüzde 20’yle sınırlandırılırsa enfeksiyonları yüzde 80’den fazla oranda azaltabilir” diye konuştu.

SÜPER BULAŞTIRICI MEKÂNLAR

Stanford Üniversitesi ve Northwestern Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19'un ABD’deki en büyük metropollerdeki yayılımını modellemek için cep telefonu konum verilerini inceledi.

Araştırmacılar, her bölgedeki vaka sayılarını inceledi ve insanların belirli mekânlara ne sıklıkta seyahat ettiklerine yakından baktı. Bu mekânlar arasında marketler, spor salonları, kafeler, muayenehaneler, ibadethaneler, oteller ve restoranlar vardı.

Araştırmada konuyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Ortalama metropollerde restoranlar, spor salonları, oteller, kafeler ve dini kurumlar, yeniden açıldığında, enfeksiyonlardaki tahmin edilen en büyük artışa neden oldu.”

Araştırmacılar bu modelin riski doğru tahmin ettiğinin kanıtlanması durumunda, sağlık görevlileri tarafından sosyal mesafe politikalarında kullanabileceğini söyledi.