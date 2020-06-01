Koronavirüs hakkında çıkan haber sayısı 21 milyonu aştı

01 Haziran 2020 Pazartesi, 10:13

Türkiye’de salgının görüldüğü günden bu yana 21 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi.



Medya takip kurumu Ajans Press, koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart’tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, COVID-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor.

Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, 10 Mart’tan bugüne kadar Koronavirüs hakkında yazılı basında 546 bin 34 haber çıktığı tespit edildi. Online mecralarda 19 milyon 394 bin 61 haber yansıması tespit edilirken, TV kanallarında ise 1 milyon 99 bin 762 haber çıkışı görüldü.



DÜNYADAKİ VAKA SAYISI 6 MİLYONUN ÜZERİNDE



Ajans Press’in, gisanddata ’COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları’ verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyada koronavirüse yakalanan kişi sayısının 6 milyon 170 bin 474 olduğu görüldü.

Bu rakam geçmiş aylarla kıyaslandığında da 22 Nisan tarihinde 2 milyon 565 bin 59 vakanın olduğu tespit edildi. Veriler anlık olarak artabilirken, Şu an Türkiye’deki güncel vaka sayısının 163 bin 942 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye COVID-19’lu kişi sayısı ile dünyada 11’inci sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 1 milyon 790 bin 191 ile ABD, 514 bin 849 ile Brezilya, 405 bin 843 ile de Rusya olarak saptandı. Dünyadaki toplam ölüm sayısı ise 372 bin 99 olarak kayıtlara geçti.

