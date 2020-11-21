Koronavirüs karantinasında olan ailenin evinde yangın çıktı!

21 Kasım 2020 Cumartesi, 22:46

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde Gökhan Bakıcı’ya ait 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 3’üncü kattaki daireyi sararken Bakıcı ailesi evden güçlükle dışarı çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenilen 4 kişilik aile, ambulansa alındı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yasağa rağmen sokağa çıkarak söndürme çalışmalarını izleyen yaklaşık 30 kişi, polisin yoğun uğraşı sonucu evlerine gönderildi.