Koronavirüs kaynaklı en yüksek ölüm oranı Yemen’de

30 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:17

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de yaşanan insani krize yönelik fon sıkıntısı yaşadığını duyurarak yardım çağrısında bulundu.



BM bünyesindeki 17 kuruluş yaptıkları ortak açıklamada, Yemen'deki insani durumun alarm verdiğine dikkat çekti. Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap Koalisyonu'nun saldırıları ve Yemen hükümetinin Husilerle bölgesel çatışmalara girmesi ülkede hayatı durma noktasına getirirken sağlık sisteminin de çöktüğü yönünde uyarı yapıldı.



Birgün'ün haberine göre açıklamada, "Yemen'de yardımları sürdürecek para kaynağımız yok. 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde fon sağlanmazsa kapanacak ve daha fazla insan ölecek. Milyonlarca insan bu yardımlara muhtaç durumdadır" denilerek yardımların sürebilmesi için 2,41 milyar dolara ihtiyaç olduğu duyuruldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyada en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm oranına sahip yerin Yemen'in Aden kenti olduğunu açıkladı.

Kentte koronavirüs hastalarının yüzde 17’sinin hayatını kaybettiğini belirten Guterres, düzenlediği basın toplantısında "Yemen’den daha savunmasız ülke yok. Dünyada en yüksek Covid-19 ölüm oranı Aden’de yaşanıyor. Uluslararası topluluğun Yemen halkıyla tam dayanışma sergileyeceğini umuyorum" ifadelerine yer verdi.