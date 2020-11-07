Koronavirüs listesini yayınlayan görevliye soruşturma
Bartın'ın Ulus ilçesinde, sosyal medya hesabından pozitif ve temaslı vakaların listesini yayınlayan filyasyon ekibinde görevli öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Ulus ilçesindeki filyasyon ekibinde görevli öğretmen Hakkı A., dün gece sosyal medya hesabından ilçede koronavirüsü testi pozitif çıkanlar ile temaslı olanların adlarının yer aldığı bir liste yayınladı.
Hakkı A. paylaşımında, “Evde izolasyonda olması gerekenlerin listesidir. Lütfen dikkatli olalım” ifadelerine yer verdi. Gelen tepkiler üzerine Hakkı A., paylaşımını kaldırdı.
Ulus Kaymakamı Mehmet Sadık Kılıç, “Öğretmen arkadaşımızın filyasyon ekibinde görevli olduğunu öğrendik. Kendi sosyal medya hesabında bu listeleri paylaştığı bizlere bildirildi. Kendisiyle ilgili idari soruşturmayı başlattık. Gereği yapılacaktır” dedi.
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