Koronavirüs mutasyonu İngiltere’de gıda tedarik zincirini vurdu
İngiletere’de yaşanan koronavirüs mutasyonu nedeniyle Fransa’nın sınırını kapatması, gıda tedarik zincirini etkiledi. İngiliz Perakende Konsorsiyumu, İngiltere’de taze gıda sıkıntısı yaşanabileceğini belirtti. Süpermarket zinciri Tesco'dan yapılan açıklamada, müşterilerinin yumurta, sabun ve tuvalet kâğıdı alışverişlerinin 3 paketle sınırlandırıldığı kaydedildi.
İngiliz Perakende Konsorsiyumu, Fransa'nın geçici olarak İngiltere ile sınırını kapatmasının ardından tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle İngiltere’de taze gıda sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Perakende sektörünün çatı kuruluşu konumundaki İngiliz Perakende Konsorsiyumundan (BRC) yapılan açıklamada, İngiltere- Fransa sınırında biriken yaklaşık 3 bin nakliye aracının geçişlerinin tamamlanmasına kadar, İngiltere’de taze gıda tedarikinde bazı sıkıntıların yaşanabileceği kaydedildi.
“BAZI SORUNLAR OLUŞMASINI BEKLİYORUZ”
BRC Gıda Sürdürülebilirliği Direktörü Andrew Opie, 2 ülkenin dün, sınırın yeniden açılması konusunda anlaşmaya varmasının iyi bir haber olduğunu hatırlatırken nakliye araçlarının sınırı bir an önce geçmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.
Opie, “Biriken araçlar azalana kadar ve tedarik zinciri normale dönene kadar, taze gıdalara erişim konusunda bazı sorunların oluşmasını bekliyoruz” dedi.
BAZI ÜRÜNLERE SINIRLAMA GETİRİLDİ
İngiliz süpermarket zinciri Waitrose’dan yapılan açıklamada marketlerin stokların iyi seviyede olduğu, fakat bazı ürünlerin alışverişinde sınırlamanın getirildiği belirtildi.
Sainsburry’s ise henüz herhangi bir üründe kısıtlamanın olmadığını, müşterilerin olağan şekilde alışverişlerine devam edebileceğini duyurdu.
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