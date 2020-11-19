Koronavirüs salgını yayılırken ‘haberlere ilgi azalıyor, gazeteciliğe duyulan güven artıyor’

19 Kasım 2020 Perşembe, 16:29

ABD merkezli medya kuruluşu Axios’un, sosyal medya ölçüm platformu NewsWhip ile yaptığı araştırmaya göre, okurların ve izleyicilerin ilgisi ve dikkati koronavirüs salgınındaki ilk dalgada kadar yoğun değil. 75 milyon sosyal medya etkileşimi analiz edilerek yapılan araştırma, haberlere ilginin martın başındaki en dip seviyeye gerilediğini gösterdi. Araştırmaya göre, haziranda ABD’de vakaların aniden patladığı günlerdeki geçici ilgi artışı sayılmazsa haberlere ilginin nisandan beri sürekli düştüğü verisi paylaşıldı.

Journo.com.tr’nin, Newsworks’ün “Habersiz Dünya” adlı araştırma raporundan aktardığına göre, haber tüketicilerinin yüzde 66’sı, “küresel koronavirüs salgını başladığından beri gazeteciliği daha fazla takdir edip ona değer verdiğini” söylüyor. 35 yaş altı kitlede ise bu oran yüzde 77’ye çıkıyor.

GAZETECİLİK YOKSA DEMOKRATİK TOPLUM ZARAR GÖRÜR

Karantina öncesi ve sonrası dönemi kapsayacak şekilde 9 ay boyunca İngiltere’den 15 medya kuruluşunun haberlerini okuyan bin 135 kişi üstünde yapılan ankete katılanların yüzde 70’i, “gazeteciliğin olmadığı bir dünyada demokratik toplumun zarar göreceğini” düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 70’i bugünlerde haberler konusunda İngiltere’deki gazetelere güvenilebileceği fikrinde iken yüzde 82’lik bir kesim gazetelerin, kendilerinin daha önce (sosyal medya gibi farklı kanallarda) görmediği haberleri sunarak bir çeşitlilik yarattığını ifade etti.

Ankete göre yüzde 83, gazetelerin tüm kategorilerdeki gelişmeleri haberleştirdiğini düşündüğünü ifade etti. Katılımcıların yüzde 80’ini ise gazeteler sayesinde olayları anladıklarını belirtti.