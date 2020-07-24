Koronavirüs salgını yokmuş gibi: AKP'li belediye 1453 kişiyi Ayasofya'ya götürdü!
AKP'li Mamak Belediyesi, koronavirüs salgınını dinlemeyerek, bin 453 kişiyi Ankara’dan Ayasofya’ya götürdü.
AKP’li Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankaralı 1453 kardeşimizle Başkentten Payitaht'a diyerek yola çıkıyoruz” diyerek bin 453 kişi Ayasofya'nın açılışına ve cuma namazı kılmaya götürdü.
Mamak Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan açıklamada, “Asli kimliğine, inanç, kararlılık ve iradeyle kavuşan Ayasofya'mıza doğru, Ankara'lı 1453 kardeşimizle Başkentten Payitaht'a diyerek yola çıkıyoruz” denildi.
Ankara’dan onlarca otobüs dün gece saatlerinde İstanbul’a doğru yola çıktı. Belediyeden yapılan açıklamada “Eyüp Sultan'da sabah, Ayasofya'da cuma namazımızı kılıyoruz” denildi.
KONVOYU UĞURLADI
Mamak Belediye Başkanı AKP’li Murat Köse’nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu kuraya katılan vatandaşlar arasından belirlenenler, Mamak Belediyesi’nin AKP’li Başkanı Köse tarafından uğurlandı. Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda da otobüslerdeki tüm koltukları dolu olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı da görüldü.
AKP’li Murat Köse yaptığı açıklamada ise “Ayasofya'da namaz kılmak nesiller boyu özelenen bir şeydi. Allah nasip ederse öğle namazını orada kılmak için yola çıkıyoruz. Bu, üzerine şiirler ve destanlar yazılan bir özlem. Biz öncelikli olarak sabahleyin saat 05.00'te Eyüp Sultan'da şükür namazı kılacağız, biliyorsunuz. Eyüp Sultan hazretlerinin İstanbul'un fethinde anlamı büyüktür, aslında manevi mimarıdır. Seyahatimizin devamında da inşallah Ayasofya'ya gideceğiz. Bu bizim için çok özel bir gün” diye konuştu.
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