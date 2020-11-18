Koronavirüs salgınında kritik gelişme: FDA’dan ev tipi hızlı test kitine ilk onay

18 Kasım 2020 Çarşamba, 11:48

FDA tarafından onaylanan, "Lucira COVID-19 Test Kiti", COVID-19'a neden olan yeni tip koronavirüs SARS-CoV-2'yi tespit etmeyi amaçlayan tek kullanımlık bir test olarak tanımlanıyor.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Bu test, kişilerin kendi kendilerine uygulanabilecekleri ve evde sonuç veren ilk testtir" ifadelerine yer verildi. FDA yetkilisi Stephen M. Hahn, tarafından yapılan açıklamada, "Bu yeni gelişme, FDA'nın COVID-19 testine erişimi artırma konusunda devam eden kararlılığını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

SAĞLIK MERKEZLERİNDE DE KULLANILACAK

FDA resmi sitesinde yer alan açıklamada, Lucira COVID-19 Test Kiti'nin, COVID-19 şüphesi olan 14 yaş ve üstü bireylerin toplayacakları nazal (genizsel) sürüntü örnekleriyle kendi kendilerini test edebilecekleri vurgulandı.

Açıklamada testin, muayenehane, hastane ve acil bakım merkezlerinde kullanımı için de onay verildiği, ancak 14 yaşından küçük bireylere uygulanan testlere ait numunelerin bir sağlık hizmeti sağlayıcısı tarafından toplanması gerektiğinin altı çizildi.

Test şu an için yalnızca reçeteli kullanım için yetkilendirildi.

KULLANIM ŞEKLİ

Lucira ev tipi COVID-19 testi, nazal sürüntü örneklerini içeren test çubuğunun, test ünitesine yerleştirilen tüp benzeri bir aparatın içinde döndürülmesiyle başlıyor.

Testi uygulayan kişiler 30 dakika veya daha kısa bir sürede sonuçlarının pozitif mi yoksa negatif mi olduğunu, test ünitesinin ışıklı ekranından okuyabiliyor.

Pozitif sonuçlar, yeni tip koronavirüsün varlığını gösterirken, bu sonuçlara sahip kişilerin kendi kendilerini izole etmeleri ve bir sağlık hizmeti sağlayıcısından ek bakım almaları tavsiye ediliyor.