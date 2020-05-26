Koronavirüs sonrası bizi neler bekliyor? Merrill Lynch gelecek tahminlerini açıkladı
Bank of America Merrill Lynch'e göre, işsizlik Büyük Buhran’dan beri görülmemiş derecede yüksek oranlara ulaşacağından, aileler restoranlardan arabaya harcamalarda daha dikkatli davranacaklar.
Bank of America Merrill Lynch’in Direktörü Savita Subramanian’a göre; Pandemi sonrası, ekonomi yeniden sıçrayışa geçerken, kârlar sürüncemede kalacak. Bunun nedeni ise büyük ölçüde, kriz sona erdiğinde şirketlerin ve tüketicilerin harcama alışkanlıklarında nasıl değişiklikler meydana geleceğiyle ilgili.
Subramanian'a göre, işsizlik Büyük Buhran’dan beri görülmemiş derecede yüksek oranlara ulaşacağından, aileler restoranlardan arabaya harcamalarda daha dikkatli davranacaklar. Yöneticiler personelin uzaktan da verimli şekilde çalışabildiğini gördüklerinden büyük, pahalı ofislerin kullanımının gerekliliğini yeniden düşünecekler.
İŞ SEYAHATLERİ AZALACAK
Fortune Turkey'de yer alan açıklamaya göre, Subramanian, “Analistlerimiz beraber çalıştıkları şirketlerden bunları duyuyorlar; küçük işletmeleri olan girişimciler de bankacılarımıza bu tür şeyler söylüyor” diyor. Bu trend muhtemelen ticari emlağın kiralarını ve kârını aşağıya çekecek. Havayollarının ise, özellikle de artık dünya Zoom aracılığıyla bir araya gelmeye koşullandığından, salgın öncesi seviyelere yeniden ulaşmaları yavaş olacak. Subramanian, “Eğlenme, dinlenme amaçlı seyahat muhtemelen normale dönecek” diyor. Ama iş seyahatleri gerileyecek. Yöneticiler yılda dört kez Çin’e ya da yılda iki kez Avrupa’ya gitme gereksinimini yeniden gözden geçirecek.”
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