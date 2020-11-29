Koronavirüs tedavisi gören Mehmet Özhaseki'nin sağlık durumu hakkında yeni gelişme
Kayseri Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, taburcu edildi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve 26 Kasım'da Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedaviye alınan AKP Milletvekili Mehmet Özhaseki, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.
Özhaseki, sosyal medya hesabından, sağlık çalışanları ile hastanede çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Bugün itibariyle Covid-19 tedavimiz başarıyla tamamlandı ve Kayseri Şehir Hastanesi’nden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlıkçılarımız ile vedalaştık. Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum. Hekiminden, hemşiresine, hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
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