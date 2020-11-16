Koronavirüs tedavisi gören Zeydan Karalar taburcu edildi
Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı hastanede olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, taburcu edildi. Karalar'ın karantina süreci evde devam edecek.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedbir ve tedavi amacıyla hastanede olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın taburcu edildiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Karalar'ın karantina sürecinin evde devam ettiği belirtildi.
Çalışmalarını evinde, karantina koşullarında sürdürecek olan Karalar, süreç boyunca iyi dileklerde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek, büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da minnettarlıklarını iletti.
CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 6 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurmuştu.
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